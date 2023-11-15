Госдеп призвал найти замену российским миротворцам в Карабахе
Соединенные Штаты будут добиваться вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет РИА Новости.
«Нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.
Представитель внешнеполитического ведомства США призвал найти замену российским миротворцам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против передислокации в страну миротворцев РФ. По его словам, российский контингент должен вернуться на родину.
Миротворцы РФ 6 ноября завершили ротацию в Нагорном Карабахе. Минобороны сообщило, что контингент продолжает выполнение задач и взаимодействует с Азербайджаном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru