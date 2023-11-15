Госдеп призвал найти замену российским миротворцам в Карабахе

Соединенные Штаты будут добиваться вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет РИА Новости.

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«Нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», - сказал он.

Представитель внешнеполитического ведомства США призвал найти замену российским миротворцам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против передислокации в страну миротворцев РФ. По его словам, российский контингент должен вернуться на родину.

Миротворцы РФ 6 ноября завершили ротацию в Нагорном Карабахе. Минобороны сообщило, что контингент продолжает выполнение задач и взаимодействует с Азербайджаном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МиротворцыНагорный КарабахГосдеп США

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