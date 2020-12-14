Пашинян считает, что действия Баку в Карабахе направлены и против миротворцев РФ

Пашинян считает, что такие действия Баку носят провокационный характер. Премьер также заявил, что судьба сел Хцаберд и Хин-Тагер является первым серьезным испытанием для российских миротворцев.

В Миобороны РФ ранее заявили, что в Нагорном Карабахе зафиксировали первый случай нарушения режима прекращения огня.

