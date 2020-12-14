Пашинян считает, что действия Баку в Карабахе направлены и против миротворцев РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наступательные действия азербайджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха направлены на обесценивание деятельности российских миротворцев. Об этом он заявил во время своего обращения к нации.
Пашинян считает, что такие действия Баку носят провокационный характер. Премьер также заявил, что судьба сел Хцаберд и Хин-Тагер является первым серьезным испытанием для российских миротворцев.
В Миобороны РФ ранее заявили, что в Нагорном Карабахе зафиксировали первый случай нарушения режима прекращения огня.
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