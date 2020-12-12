В Минобороны РФ отреагировали на возобновление военных действий в Нагорном Карабахе

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

