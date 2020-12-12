В Минобороны РФ отреагировали на возобновление военных действий в Нагорном Карабахе

В Миобороны РФ заявили, что в Нагорном Карабахе зафиксировали первый случай нарушения режима прекращения огня.

Возобновились бои на юге Нагорного Карабаха

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:МинобороныВойнаРоссияНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры