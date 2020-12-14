Пашинян заявил, что не намерен подавать в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обращения к нации заявил, что покинет свой пост только по итогам волеизъявления народа.
По словам главы кабмина, народ Армении может быть уверен в «решающем и необратимом значении» своей воли. Пашинян добавил, что сложит свои полномочия только «на основании надёжных результатов волеизъявления народа», а любые другие попытки сменить власть обречены на неудачу.
Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II публично обвинил Пашиняна в росте социальной напряженности в стране и потребовал его отставки. Такие же требования выдвигают и оппозиционные партии Армении, действующий президент Армен Саркисян и бывшие главы государства Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.
Отставки Пашиняна его оппоненты стали добиваться после очередного обострения многолетнего конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Согласно трёхстороннему договору о прекращении огня, подписанному главами России, Армении и Азербайджана, которое вступило в силу 10 ноября, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы, а также и часть Газахского района.
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