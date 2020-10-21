Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Израиль во вмешательстве в нагорно-карабахский конфликт в своем интервью информационному агентству Исламской республики Иран.

«Пашинян сказал, что Азербайджан часто использует израильские беспилотники, что свидетельствует о том, что иностранные державы вмешиваются в дела региона различными методами», - говорится в сообщении на сайте агентства.

Во вторник Пашинян заявил, что Армения получила доказательство участия Турции в войне в Нагорном Карабахе. По его словам, на территории НКР сбили турецкий беспилотник «Байрактар», выпущенный в сентябре, а канадская камера на нем – в июне.

Он также призвал страны, которые поставляют Турцию необходимые запчасти для этих беспилотников, следовать примеру Канады и приостанавливать дальнейшие поставки. Ранее армия НКР сбила около десятка десятков турецких беспилотных самолетов, но все они не попала в районы, подконтрольные Армии обороны Нагорного Карабаха.