Азербайджан заявил о выведении из строя батальона ВС Армении
Военные Азербайджана вывели из строя батальон 556 полка ВС Армении во время вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на странице Facebook Минобороны Азербайджана.
«Большая часть личного состава батальона, состоящего из примерно 400 военнослужащих-контрактников, была выведена из строя. Воинская часть вернулась в город Арарат Армении для повторного комплектования», – говорится в сообщении.
По данным министерства, командир выведенного из строя полка был уволен за отказ повести в бой оставшихся военных. Солдаты, отказавшиеся вступить в бой, были привлечены к уголовной ответственности. Армянская сторона пока не прокомментировала эти заявления.
Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон детально обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.
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