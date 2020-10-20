Пашинян: Армения получила доказательство участия Турции в карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения получила доказательство участия Турции в войне в Нагорном Карабахе, написал он в своем фейсбуке.

Он написал, что на территории НКР сбили турецкий беспилотник «Байрактар», выпущенный в сентябре, а канадская камера на нем – в июне.

«Почему это важно? В частности, доказано непосредственное участие Турции в террористической войне против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - НСН) и ее приготовления», - написал армянский премьер.

Он также призвал страны, которые поставляют Турцию необходимые запчасти для этих беспилотников, должны следовать примеру Канады и приостанавливать дальнейшие поставки. Ранее армия НКР сбила около десятка десятков турецких беспилотных самолетов, но все они не попала в районы, подконтрольные Армии обороны Нагорного Карабаха.