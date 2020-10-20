Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе

В минувший понедельник член палаты представителей Конгресса США, экс-кандидат в президенты Тулси Габбард призвала к исключению Турции из НАТО. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Конгресса. Как говорится в тексте резолюции, «осуждающей атаки Турции на войска США и цитирующей поддержку Эрдоганом террористов», Габбард призывает к удалению Анкары из НАТО. Отмечается, что ряд пунктов документа касается «турецкой агрессии против армянского народа».

В резолюции также указано, что Турция, первоначально пообещавшая Азербайджану политическую поддержку, в данный момент предоставляет «прямую военную поддержку». Кроме того, в документе сообщается о привлечении Турцией боевиков в зону конфликта на Южном Кавказе, а также об участии турецких F-16 в атаках на армянские и карабахские войска. Автор резолюции отмечает, что действия Турции противоречат позиции НАТО.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает Ura.ru. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.

