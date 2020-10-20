Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангилан и 24 сел в Карабахе
Президент Армении Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль ВС Азербайджана города Зангелан и 24 сел в Карабахе, передает РИА Новости.
Эти села находятся в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангеланском районах.
"Зангелан - наш", - сказал президент Армении в обращении по государственному телевидению.
Активную дипломатическую и военную поддержку Азербайджану оказывает Турция. Ранее СМИ сообщали об отправке Турцией боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган опроверг эти данные. Также о наёмниках в Карабахе сообщала Служба внешней разведки России: глава ведомства Сергей Нарышкин заявлял о тысячах террористов в зоне боевых действий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что сирийские боевики, участвующие в военных действиях в Карабахе, угрожают России, и Москва имеет основания отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Ранее во вторник сообщалось, что французский сенатор Валери Буайе призвала признать Нагорный Карабах. Она сообщила, что намерена на текущей неделе внести в верхнюю палату парламента соответствующий документ. Сенатор пояснила в Twitter, что противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе.
В минувший понедельник член палаты представителей Конгресса США, экс-кандидат в президенты Тулси Габбард призвала к исключению Турции из НАТО. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Конгресса. Как говорится в тексте резолюции, «осуждающей атаки Турции на войска США и цитирующей поддержку Эрдоганом террористов», Габбард призывает к удалению Анкары из НАТО. Отмечается, что ряд пунктов документа касается «турецкой агрессии против армянского народа».
В резолюции также указано, что Турция, первоначально пообещавшая Азербайджану политическую поддержку, в данный момент предоставляет «прямую военную поддержку». Кроме того, в документе сообщается о привлечении Турцией боевиков в зону конфликта на Южном Кавказе, а также об участии турецких F-16 в атаках на армянские и карабахские войска. Автор резолюции отмечает, что действия Турции противоречат позиции НАТО.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает Ura.ru. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.
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