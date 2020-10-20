Потери Азербайджана в Нагорном Карабахе оценили в Армении

С начала эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона потеряла 576 единиц бронетехники, сообщается в фейсбуке Армянского единого инфоцентра при правительстве страны.

Также, по данным Армении, Азербайджан потерял 23 самолета и 200 беспилотников, 16 вертолетов и четыре тяжелые огнеметные системы.

Потери в живой силе составили 6309 человек, только за последние сутки их число составило 50 человек.

В то же время Азербайджан заявил, что с начала конфликта в конце сентября в Нагорном Карабахе пострадали почти 300 мирных жителей страны, передает Газета.ру.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. На переговорах в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября, однако боестолкновения продолжаются.



