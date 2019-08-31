Парламентарий Гренландии предложил рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат гренландского парламента Пеле Броберг заявил, что считает нужным рассмотреть предложение Дональда Трампа купить остров. Об этом сообщает РИА Новости.
Броберг называет две причины. Во-первых, по его мнению, это даст острову независимость от Дании. Во-вторых, это потенциальные дотации Вашингтона за размещение военной базы на острове. По его подсчетам сумма составит около 600 млн долларов.
В середине августа СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию. Глaвa aмерикaнского госудaрствa неоднокрaтно зaдaвaл советникaм вопрос о возможности покупки острова и с интересом слушaл дискуссии по поводу геополитического знaчения этого островa, a тaкже его ресурсов.
Неделю назад республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США.
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