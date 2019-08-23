Республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США
Республиканская партия объявила о старте продаж футболок с принтом, где Гренландия изображена частью Соединенных штатов. Об этом сообщает РБК.
«Поддержите президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти», - говорится в описании товара.
Отмечается, что купить футболку можно на официальном сайте партии за пожертвование, начиная с $25. На сайте обозначено, что количество футболок ограничено.
Напомним, 16 августа СМИ сообщали, что американский лидер интересовался могут ли США купить Гренландию.
Гренландия - самый большой по площади остров в мире с населением 56 тысяч человек. Является автономной территорией Дании.
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