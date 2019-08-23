Республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США

Республиканская партия объявила о старте продаж футболок с принтом, где Гренландия изображена частью Соединенных штатов. Об этом сообщает РБК.

«Поддержите президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти», - говорится в описании товара.



Отмечается, что купить футболку можно на официальном сайте партии за пожертвование, начиная с $25. На сайте обозначено, что количество футболок ограничено.