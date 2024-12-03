Парламент Абхазии не ратифицировал инвестсоглашение с Россией
Парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
В ноябре вынесение этого вопроса на голосование в парламенте республики вызвавшего массовые протесты оппозиции. На их фоне президент Абхазии Аслан Бжания согласился подать в отставку, обязанности главы государства исполняет вице-президент Бадра Гунба. Досрочные президентские выборы назначены на 15 февраля. В отставку также ушел премьер-министр Александр Анкваба.
Сегодня большинство депутатов выступили против ратификации соглашения, 21 из 23 собравшихся парламентариев выступил против, двое воздержались.
Ни одна политическая сила Абхазии не заинтересована в эскалации текущего конфликта, ранее сообщил НСН член Всемирного абхазо-абазинского конгресса, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru