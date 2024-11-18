«Антироссийских настроений нет»: В Абхазии отвергли перспективу гражданской войны

По словам собеседника НСН, то, что происходит в республике – следствие исключительно внутренних конфликтов, при этом никто в Абхазии сегодня не настроен против России.

«Позиция наших стратегических партнеров, Российской Федерации, для нас весьма важна. Россия не раз предпринимала попытки урегулирования в острые кризисные моменты. Думаю, так произойдет и на этот раз. Но прежде всего мы внутри общества Абхазии должны достичь гражданского консенсуса. Все нарративы о зарубежном следе в этих процессах я отвергаю априори. Это исключительно внутриполитические процессы. К сожалению, нам не удалось избежать того, что некоторые политические игроки пытаются представить, будто мы испытываем определенное влияние со стороны западных, грузинских, турецких и иных сил. Однако в нашей республике нет питательной среды для иностранного влияния, как нет ее и для антироссийских настроений. Ни одна политическая сила не имеет в своей программе антироссийской направленности», - заключил он.

Крупные протесты в Абхазии начались на фоне намерения парламента республики одобрить инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».

