«Антироссийских настроений нет»: В Абхазии отвергли перспективу гражданской войны
Ни одна политическая сила Абхазии не заинтересована в эскалации текущего конфликта, сообщил НСН Олег Барциц.
Отставка действующего президента Абхазии Аслана Бжании может стать первым шагом к снижению политической эскалации в республике, условно подобная договоренность уже достигнута и теперь необходимо оформить ее юридически, рассказал в интервью НСН член Всемирного абхазо-абазинского конгресса, член дипломатического клуба МИД РФ Олег Барциц.
Президент Абхазии Бжания на встрече с депутатами парламента договорился сформировать делегации и начать переговоры с оппозицией, сообщает пресс-служба главы республики. При этом ранее председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, выступая перед сторонниками, сообщил, что абхазская оппозиция согласилась с тем, чтобы обязанности президента республики исполнял вице-президент Бадра Гунба. Барциц подчеркнул, что ситуация в Абхазии сегодня не близка к гражданской войне.
«Такие формулировки, как близость к гражданской войне, неприемлемы в абхазском обществе. Абхазия не впервые переживает подобный политический кризис, нашему народу всегда хватало исторической мудрости, чтобы сохранить гражданский мир. Сейчас ситуация непростая, тем не менее все политические акторы ищут выход. Надеюсь, всем хватит мудрости. Мы не можем позволить себе такой роскоши, как гражданское противостояние. Парламентская делегация провела переговоры с президентом страны, чтобы достичь компромисса. Думаю, если мы хотим остаться в правовом поле, президент должен подать в отставку, в этом случае функции руководителя республики перейдут к вице-президенту. Надеюсь, так и произойдет, что станет первым шагом достижения политического компромисса. Готовность к этому есть, осталось оформить все юридически», - заявил политолог.
По словам собеседника НСН, то, что происходит в республике – следствие исключительно внутренних конфликтов, при этом никто в Абхазии сегодня не настроен против России.
«Позиция наших стратегических партнеров, Российской Федерации, для нас весьма важна. Россия не раз предпринимала попытки урегулирования в острые кризисные моменты. Думаю, так произойдет и на этот раз. Но прежде всего мы внутри общества Абхазии должны достичь гражданского консенсуса. Все нарративы о зарубежном следе в этих процессах я отвергаю априори. Это исключительно внутриполитические процессы. К сожалению, нам не удалось избежать того, что некоторые политические игроки пытаются представить, будто мы испытываем определенное влияние со стороны западных, грузинских, турецких и иных сил. Однако в нашей республике нет питательной среды для иностранного влияния, как нет ее и для антироссийских настроений. Ни одна политическая сила не имеет в своей программе антироссийской направленности», - заключил он.
Крупные протесты в Абхазии начались на фоне намерения парламента республики одобрить инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента 15 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп намерен ввести в США чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами
- ВЦИОМ: Россияне стали чаще читать литературу, а не новости
- Посол Белоруссии: Разрешение на удары вглубь РФ ведет к эскалации
- Один человек пострадал в результате удара ВСУ по автобусу в Белгородской области
- Апачев: Минкульт поддержит артистов, желающих выступить в Донбассе и Новороссии
- Великобритания внесла в санкционный список судно под российским флагом
- Депутат Нилов назвал несвоевременной идею повысить штрафы для автомобилистов
- Премьер Словакии: Разрешение на удары вглубь России сорвет переговоры о мире
- Лоза заявил, что Левкин был самым креативным из всех участников группы «На-На»
- Рютте обвинил РФ в нарушении воздушного пространства НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru