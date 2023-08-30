Париж осудил попытку госпереворота в Габоне
Париж осуждает попытку госпереворота в Габоне, заявили во французском кабмине.
Уточняется, что Франция признает результаты прошедших в стране выборов.
Президентские выборы в Габоне завершились сначала заблокированным интернетом, а теперь – «выступлением» военных по телевидению, в котором они пообещали свергнуть режим.
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru