Париж исключил отправку европейских солдат на Украину

«Надо говорить абсолютно ясно: военного варианта нет. Французские или европейские солдаты не будут отправлены на Украину. Но это не значит, что мы не хотим [в этом случае] причинить серьезный ущерб посредством серии санкций», — заявил дипломат.

Он не сообщил подробности об ограничительных мерах, лишь уточнив, что их подготовка ведется с декабря 2021 года. Известно, что санкции будут политическими и экономическими, чтобы «нанести большой ущерб российской экономике», особенно экспорту товаров из России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что экономический санкций, принятых западными странами в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева. При этом Джонсон также заявил о готовности убедить президента России Владимира Путина в том, что НАТО не представляет угрозы.

