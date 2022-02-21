Париж исключил отправку европейских солдат на Украину

Франция и другие страны Европы не будут отправлять военных на Украину в случае военного вторжения России в эту страну, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.

СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину

«Надо говорить абсолютно ясно: военного варианта нет. Французские или европейские солдаты не будут отправлены на Украину. Но это не значит, что мы не хотим [в этом случае] причинить серьезный ущерб посредством серии санкций», — заявил дипломат.

Он не сообщил подробности об ограничительных мерах, лишь уточнив, что их подготовка ведется с декабря 2021 года. Известно, что санкции будут политическими и экономическими, чтобы «нанести большой ущерб российской экономике», особенно экспорту товаров из России.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что экономический санкций, принятых западными странами в отношении России может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Москву от агрессии в отношении Киева. При этом Джонсон также заявил о готовности убедить президента России Владимира Путина в том, что НАТО не представляет угрозы.

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ФОТО: vsekommentarii.com
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