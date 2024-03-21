Папа Римский вновь призвал к переговорам по Украине и Газе

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению боев на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Vatican News.

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«Мы должны приложить все усилия для переговоров», — заявил священнослужитель.

Он указал, что любые военные конфликты — это всегда поражение. Папа Римский призвал не продолжать их.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в условиях конфликта вокруг Украины проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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