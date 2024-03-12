В МИД Украины вызван посол Ватикана после призыва Папы Римского к переговорам

Украинское Министерство иностранных дел вызвало посла Ватикана Висвальдаса Кульбокаса из-за призыва Папы Римского к Киеву поднять белый флаг и перейти к переговорам, сообщает телеканал «360».

В Ватикане прокомментировали слова папы Римского о белом флаге для Украины

«Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о „белом флаге“ и необходимости „проявить храбрость и вести переговоры“», — отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в условиях конфликта вокруг Украины проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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