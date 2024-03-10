Папа Римский: Украина должна поднять белый флаг и согласиться на переговоры

Папа Римский Франциск заявил швейцарскому телеканалу RSI, что в условиях конфликта вокруг Украины проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры.

Папа римский Франциск заявил об «очень темном времени»

По его словам, слово «переговоры» достаточно смелое, но когда видишь, что терпишь фиаско и задачи не получается решить, необходимо иметь смелость вести переговоры и перестать стыдиться поражения. Священнослужитель посоветовал найти какую-нибудь страну, которая выступит посредником. В качестве примера он назвал Турцию.

Ранее Папа Римский заявил, что конфликт вокруг Украины связан не только с проблемой между Москвой и Киевом, но и вопросом поставок и продажи оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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