Папа Римский: Украина должна поднять белый флаг и согласиться на переговоры

По его словам, слово «переговоры» достаточно смелое, но когда видишь, что терпишь фиаско и задачи не получается решить, необходимо иметь смелость вести переговоры и перестать стыдиться поражения. Священнослужитель посоветовал найти какую-нибудь страну, которая выступит посредником. В качестве примера он назвал Турцию.

Ранее Папа Римский заявил, что конфликт вокруг Украины связан не только с проблемой между Москвой и Киевом, но и вопросом поставок и продажи оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

