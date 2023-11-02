Папа римский Франциск заявил об «очень темном времени»
Мир находится в состоянии войны из-за оружейной промышленности, инвестиции в которую сейчас приносят наибольший доход. Об этом заявио папа Римский Франциск в интервью телеканалу RAI.
Как отметил понтифик, война — это поражение. Франциск заявил, что «время очень темное».
«Не найдется возможности поразмышлять четко и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 45-го по настоящее время ... потому что войны не прекратились», — добавил глава католической церкви.
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что папа Римский разделяет мнение о необходимости создания независимой Палестины для решения проблем на Ближнем Востоке, напоминает Ura.ru.
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