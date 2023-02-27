Орбан поддержал план Китая по урегулированию на Украине

Венгрия выступила с поддержкой мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе выступления в парламенте Венгрии заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

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По его словам, России и Украине необходимо прекращение огня с последующими переговорами. Орбан также отметил, что Венгрия призывает конфликтующие стороны к миру «на всех международных форумах», а также, будучи суверенным государством, «не может изолироваться от большей части мира».

«Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», - сказал Орбан в парламенте.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил о гибели закарпатских венгров, попавших под мобилизацию на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенгрияМирный Договор
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