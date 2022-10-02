Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт

Во время богослужения Папа Римский обратился к российскому лидеру с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти». Духовный лидер католической церкви напутствовал Зеленского быть открытым для «серьезных мирных предложений», пишет Газета.ru.

Франциск также говорил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность стран, соблюдать права живущих в них меньшинств, отмечает издание.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

