Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт
Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского закончить конфликт, сообщает Vatican News.
Во время богослужения Папа Римский обратился к российскому лидеру с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти». Духовный лидер католической церкви напутствовал Зеленского быть открытым для «серьезных мирных предложений», пишет Газета.ru.
Франциск также говорил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность стран, соблюдать права живущих в них меньшинств, отмечает издание.
Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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