Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт

Папа Римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского закончить конфликт, сообщает Vatican News.

СМИ: Папа римский поддерживает мнение о вине НАТО в конфликте вокруг Украины

Во время богослужения Папа Римский обратился к российскому лидеру с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти». Духовный лидер католической церкви напутствовал Зеленского быть открытым для «серьезных мирных предложений», пишет Газета.ru.

Франциск также говорил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность стран, соблюдать права живущих в них меньшинств, отмечает издание.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КонфликтВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПапа Римский Франциск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры