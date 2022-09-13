Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки»
Папа Римский Франциск заявил, что человечеству необходимо научиться не усугублять вражду и «прекратить усиление противостоящих блоков», сообщает ТАСС.
Выступая в Казахстане перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса он отметил, что миру нужны взаимопонимание и диалог между народами.
«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», - подчеркнул понтифик.
Он добавил, что для этого необходимы «понимание, терпение и диалог со всеми».
Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование на Украине, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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