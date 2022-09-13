Папа Римский призвал к возрождению «духа Хельсинки»

Выступая в Казахстане перед представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса он отметил, что миру нужны взаимопонимание и диалог между народами.

«Нам нужны лидеры, которые на международном уровне способствовали бы взаимопониманию и диалогу между народами и возрождению духа Хельсинки, стремлению укреплять многополярный мир, чтобы строить более стабильный и спокойный мир в заботе о новых поколениях», - подчеркнул понтифик.

Он добавил, что для этого необходимы «понимание, терпение и диалог со всеми».

Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование на Украине, , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

