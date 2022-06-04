Папа Римский хочет поехать на Украину

Папа Римский Франциск признался, что хотел бы отправиться на Украину, сообщает ТАСС.

Папа Римский выразил готовность поехать в Россию для встречи с Путиным

«Я хотел бы поехать на Украину, но должен подождать подходящего момента», - заявил понтифик.

Ранее папа Римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera заявил, что НАТО могла сыграть негативную роль в эскалации кризиса на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитУкраинаПапа Римский Франциск
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