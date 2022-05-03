Папа Римский допустил, что спецоперацию на Украине спровоцировали действия НАТО у российских границ
НАТО могла сыграть негативную роль в эскалации кризиса на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera.
Понтифик допустил, что к реакции Москвы и началу специальной военной операции привел «лай НАТО у дверей России», пишет RT.
По словам Франциска, «нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве».
«Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. На Украине другие создали конфликт», — подчеркнул глава Римско-католической церкви.
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