Папа Римский допустил, что спецоперацию на Украине спровоцировали действия НАТО у российских границ

НАТО могла сыграть негативную роль в эскалации кризиса на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск в интервью газете Corriere della Sera.

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Понтифик допустил, что к реакции Москвы и началу специальной военной операции привел «лай НАТО у дверей России», пишет RT.

По словам Франциска, «нельзя думать, что одно свободное государство может вести войну в другом свободном государстве».

«Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы. На Украине другие создали конфликт», — подчеркнул глава Римско-католической церкви.

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ФОТО: РИА Новости
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