Папа Римский выразил готовность поехать в Россию для встречи с Путиным

«Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — подчеркнул Папа Римский.

При этом Франциск подчеркнул, что пока не поедет в Киев: в украинскую столицу уже в четвертый раз отправились кардиналы Майкл Черни и Конрад Краевский. По словам понтифика, он «чувствует, что не нужно ехать», а сначала необходимо провести встречу с Путиным.

Ранее стало известно, что Франциск решил перенести встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которая была запланирована на июнь, напоминает телеканал «360».

