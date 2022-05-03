Папа Римский выразил готовность поехать в Россию для встречи с Путиным
Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой будет обсуждаться урегулирование на Украине. Об этом глава Римско-католической церкви заявил в интервью газете Corriere della Sera.
По словам понтифика, после начала спецоперации на Украине он попросил «передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву», пишет Ura.ru.
«Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время», — подчеркнул Папа Римский.
При этом Франциск подчеркнул, что пока не поедет в Киев: в украинскую столицу уже в четвертый раз отправились кардиналы Майкл Черни и Конрад Краевский. По словам понтифика, он «чувствует, что не нужно ехать», а сначала необходимо провести встречу с Путиным.
Ранее стало известно, что Франциск решил перенести встречу с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, которая была запланирована на июнь, напоминает телеканал «360».
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