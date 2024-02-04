Палата представителей США: будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины
В США Палата представителей рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера законодательного органа Майка Джонсона.
Парламентарии предлагают выделить Израилю 17,6 млрд долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева. Как отметил Джонсон, Сенат готов представить свой законопроект о дополнительном предоставлении средств на цели национальной безопасности, в том числе на помощь Украине и Израилю. Однако сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, когда не включили Палату представителей в свои переговоры.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уже видит свидетельства того, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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