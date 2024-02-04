Палата представителей США: будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины

Парламентарии предлагают выделить Израилю 17,6 млрд долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева. Как отметил Джонсон, Сенат готов представить свой законопроект о дополнительном предоставлении средств на цели национальной безопасности, в том числе на помощь Украине и Израилю. Однако сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, когда не включили Палату представителей в свои переговоры.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уже видит свидетельства того, как отсутствие военной помощи Киеву влияет на ситуацию на поле боя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

