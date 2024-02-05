Пушилин: Скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть Залужного

На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, скорее всего, президенту Владимиру Зеленскому удастся «отодвинуть» главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, при этом возможность управлять внутренними процессами в стране в интересах ее жителей уже потеряна. Как отметил Пушилин, украинский режим и ранее «славился такими противостояниями», но сегодня это «особенно обострилось».

Ранее Зеленский заявил о необходимости замены ряда чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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