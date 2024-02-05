Пушилин: Скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть Залужного
На Украине сложилось противостояние между политическим и военным руководством, сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, скорее всего, президенту Владимиру Зеленскому удастся «отодвинуть» главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, при этом возможность управлять внутренними процессами в стране в интересах ее жителей уже потеряна. Как отметил Пушилин, украинский режим и ранее «славился такими противостояниями», но сегодня это «особенно обострилось».
Ранее Зеленский заявил о необходимости замены ряда чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru