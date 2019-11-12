Отставку молдавского правительства назвали предвестником деградации страны

Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости.

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного. Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии «Шор» и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН указал на все признаки договоренностей между формальными противниками - партиями президента Игоря Додона и беглого олигарха Влада Плахотнюка.

«Правительственный кризис формально вызван тем, что между президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду не было достигнуто взаимопонимания по вопросу назначения генерального прокурора. Но тут возникает много вопросов в отношении тех депутатов, которые голосовали за отставку правительства. Голосами Демпартии (неофициальный лидер беглый олигарх Влад Плахотнюк - НСН) и социалистов (неофициальный лидер президент Додон - НСН) Санду отправлена в отставку. Всегда Додона обвиняли в связях с Плахотнюком. Сегодня партия социалистов лишний раз подтвердила, что контакты с Плахотнюком сохраняются», - отметил молдавский эксперт.