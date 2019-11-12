Отставку молдавского правительства назвали предвестником деградации страны
В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» обратил внимание, что вотум недоверие правительству впервые формально сплотил демократов и социалистов.
Парламент Молдавии на заседании во вторник голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости.
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, для отставки кабмина нужен минимум 51 голос из 101 возможного. Инициативу социалистов поддержали депутаты Демпартии. Фракция партии «Шор» и обе фракции блока ACUM от участия в голосовании отказались.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН указал на все признаки договоренностей между формальными противниками - партиями президента Игоря Додона и беглого олигарха Влада Плахотнюка.
«Правительственный кризис формально вызван тем, что между президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду не было достигнуто взаимопонимания по вопросу назначения генерального прокурора. Но тут возникает много вопросов в отношении тех депутатов, которые голосовали за отставку правительства. Голосами Демпартии (неофициальный лидер беглый олигарх Влад Плахотнюк - НСН) и социалистов (неофициальный лидер президент Додон - НСН) Санду отправлена в отставку. Всегда Додона обвиняли в связях с Плахотнюком. Сегодня партия социалистов лишний раз подтвердила, что контакты с Плахотнюком сохраняются», - отметил молдавский эксперт.
Дальнейшее развитие событий зависит от внешних партнёров [Россия, Евросоюз] и от переговоров между Демпартией и социалистами, предположил Игорь Тулянцев.
«Влияние Плахотнюка на молдавскую политику сохраняется, поскольку остаются люди, которых он расставил в свое время на ключевые места. А сегодня, судя по голосованию в парламенте, оно будет только укрепляться. Это чревато ещё большим кризисом, в том числе и финансовым, деградацией политических институтов, подчинение их криминальному бандитскому режиму. Позиция президента Додона при этом не будет иметь никакого значения», - отметил собеседник НСН.
На его взгляд, внешние партнёры [Россия, Евросоюз] разочаруются в молдавских политических силах, потому что те показали, что не могут принимать решения самостоятельно.
Ранее Игорь Тулянцев рассказал НСН, что бывший лидер молдавской Демократической партии и бизнесмен Владимир Плахотнюк является центральной силой, которая поднимает на территории Молдавии волну «антироссийской истерии».
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