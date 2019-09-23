В Молдавии отказались от антироссийского подхода без Додона
В эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» опроверг способность президента Молдавии влиять на политику правительства страны.
Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от антироссийского подхода, сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» глава республики Игорь Додон. По его словам, сторону договорились проводить открытую политику по отношению ко всем.
«Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — сказал президент Молдавии, уточнив, что такой подход будет применяться как к российским, так и к румынским, европейским и американским инвесторам.
Однако молдавскому правительству выгодно отказаться от антироссийского подхода и без каких-либо договоренностей с президентом республики, отметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
«Я очень сильно сомневаюсь, что Майя Санду (премьер-министр Молдавии – прим. НСН) и все правительство прямо хочет воевать с Россией. Я думаю, что геополитическая карта здесь разыгрываться так же, как олигархом Плахотнюком, не будет, потому что понятно, зачем Влад Плахотнюк вел антироссийскую политику — для того, чтобы каким-то образом заручиться поддержкой на Западе. У Майи Санду серьезная поддержка на Западе, поэтому ей бряцать мускулами для того, чтобы понравиться Западу не особо нужно. Единственное, для чего эти антироссийские заявления нужны, это для внутренней политики и для своего собственного электората», — отметил он.
Собеседник НСН пояснил, что у Майи Санду и так называемого правого блока АКУМ, в который входят возглавляемая ей партия «Действие и солидарность» и партия «Платформа Достоинство и Правда», в основном проевропейский электорат. Причем часть этого электората придерживается прорумынской, а следовательно и антироссийской позиции, добавил Игорь Тулянцев.
«Для того, чтобы каким-то образом этот электорат подпитывать, необходимо иногда заявлять или вести антироссийскую риторику. Поэтому я не знаю, с кем и о чем договаривался Игорь Додон, я думаю, что от Игоря Додона политика Санду никоим образом не зависит. И вообще, блок АКУМ никоим образом не зависит от заявлений или каких-то просьб Игоря Додона. Это примерно то же самое, что Игорь Додон договорился, что с 9 вечера будет темно, а в 6 утра будет светло. Вот оно так и есть, это договорился Додон. Вот примерно то же самое, я думаю, и с Майей Санду», — сказал он.
При этом глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» предупредил, что рано или поздно Санду покажет себя, как антироссийский политик, но пока ей и стране это не выгодно.
«Я считаю, что в любом случае рано или поздно, по своей внутренней субстанции Майя Санду – не пророссийский политик, и когда-то этот узелок развяжется. Но на сегодняшний момент для того, чтобы укрепить власть, она будет стараться, по крайней мере, хотелось бы на это надеяться, поддерживать какие-то партнерские отношения с Россией. По крайней мере, от этого зависит будущее Молдавии, поэтому у нее, собственно говоря, особого выхода и нет», — резюмировал собеседник НСН.
Ранее Игорь Тулянцев рассказал НСН, что бывший лидер молдавской Демократической партии и бизнесмен Владимир Плахотнюк является центральной силой, которая поднимает на территории Молдавии волну «антироссийской истерии».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин поручил профинансировать модернизацию Вооружённых сил Абхазии
- В Молдавии отказались от антироссийского подхода без Додона
- Невесты в России «постарели»
- Кинокритик: «Игру престолов» на «Эмми» подвинули ради новых сериалов
- Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк