В Молдавии отказались от антироссийского подхода без Додона

Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от антироссийского подхода, сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» глава республики Игорь Додон. По его словам, сторону договорились проводить открытую политику по отношению ко всем.

«Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — сказал президент Молдавии, уточнив, что такой подход будет применяться как к российским, так и к румынским, европейским и американским инвесторам.

Однако молдавскому правительству выгодно отказаться от антироссийского подхода и без каких-либо договоренностей с президентом республики, отметил в эфире НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Я очень сильно сомневаюсь, что Майя Санду (премьер-министр Молдавии – прим. НСН) и все правительство прямо хочет воевать с Россией. Я думаю, что геополитическая карта здесь разыгрываться так же, как олигархом Плахотнюком, не будет, потому что понятно, зачем Влад Плахотнюк вел антироссийскую политику — для того, чтобы каким-то образом заручиться поддержкой на Западе. У Майи Санду серьезная поддержка на Западе, поэтому ей бряцать мускулами для того, чтобы понравиться Западу не особо нужно. Единственное, для чего эти антироссийские заявления нужны, это для внутренней политики и для своего собственного электората», — отметил он.