В Молдавии обвинили Плахотнюка в организации «антироссийской истерии»
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев объяснил в эфире НСН, почему нельзя доверять лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку.
Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». Сообщается, что суть инициатив вызвала удивление правительства. В документе речь шла о переориентации антироссийской Демпартии на Россию. Также Плахотнюк предложил урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы.
Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил в беседе с НСН, что Владимир Плахотнюк уже давно зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Кроме того, эксперт отметил, что существует масса примеров, когда лидер молдавской Демократической партии вел двойную игру и выстраивал отношения некорректно.
«Я думаю, что Владимир Георгиевич Плахотнюк привык передавать конверты, но содержание этих конвертов обычно отличается от того документа, который он передал Козаку. Обычно в этих конвертах находятся финансовые вознаграждения за принятие теми или иными чиновниками, депутатами некоторых лидеров оппозиционной партии, за оказание некоторых услуг. Плахотнюк перепутал Дмитрия Козака с местными молдавскими политиками и недооценил уровень понимания и глубину этого человека. Этот человек (Козак) представляет страну, которая не привыкла получать в конвертах то, что кладет туда Владимир Плахотнюк. Конечно, исходя из той истории отношений, которая была между Молдавией и Россией, Россия неоднократно уже сделала выводы. Не только Плахотнюк у нас привык вести некорректно отношения. Россия в 2011 или 2012 году планировала создать коалицию между партией коммунистов и демократической партией. Тогда демократическая партия, что называется, просто кинула Россию и пошла на сближение с Западом. Была не одна ситуация в истории отношений, когда демократическая партия показывала себя, как недобросовестного партнера», заявил он.
По словам Тулянцева, именно Плахотнюк является центральной силой, которая поднимает на территории Молдавии волну «антироссийской истерии». Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» напомнил, что доверять этому политику не стоит.
«Всю антироссийскую истерию сегодня в Молдавии организовала демократическая партия во главе с Плахотнюком: это и персона нон грата экс вице-премьеру России Рогозину, это и высылка пяти дипломатов из посольства России, это и не допуск депутатов Государственной Думы, журналистов, деятелей культуры, общественных деятелей. Понятно, что Плахотнюк такими действиями хотел понравиться Западу. Но если он сегодня рассказывал сказки о том, что планирует кинуть Запад и броситься в объятия России, никто не дает гарантий, что завтра он не сделает с точностью до наоборот. Поэтому таким политикам естественно, на мой взгляд, верить нельзя. Дмитрия Козака не проведешь! Так что Дмитрий Козак все правильно понял и сделал, на мой взгляд, очень точное определение, так называемых, потенциальных партнеров в Молдавии», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов поделился в эфире НСН предположением, что новость об инициативах Плохотнюка может оказаться фейком. Кроме того, он отметил, что принимать какие-то конкретные действия станет реальным только тогда, когда Молдова решит все свои внутренние вопросы
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