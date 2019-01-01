В Молдавии обвинили Плахотнюка в организации «антироссийской истерии»

Лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк передал российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку предложения по изменению внешнеполитического курса Кишинева. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». Сообщается, что суть инициатив вызвала удивление правительства. В документе речь шла о переориентации антироссийской Демпартии на Россию. Также Плахотнюк предложил урегулировать приднестровский конфликт на основе федерализации Молдовы.

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил в беседе с НСН, что Владимир Плахотнюк уже давно зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Кроме того, эксперт отметил, что существует масса примеров, когда лидер молдавской Демократической партии вел двойную игру и выстраивал отношения некорректно.

«Я думаю, что Владимир Георгиевич Плахотнюк привык передавать конверты, но содержание этих конвертов обычно отличается от того документа, который он передал Козаку. Обычно в этих конвертах находятся финансовые вознаграждения за принятие теми или иными чиновниками, депутатами некоторых лидеров оппозиционной партии, за оказание некоторых услуг. Плахотнюк перепутал Дмитрия Козака с местными молдавскими политиками и недооценил уровень понимания и глубину этого человека. Этот человек (Козак) представляет страну, которая не привыкла получать в конвертах то, что кладет туда Владимир Плахотнюк. Конечно, исходя из той истории отношений, которая была между Молдавией и Россией, Россия неоднократно уже сделала выводы. Не только Плахотнюк у нас привык вести некорректно отношения. Россия в 2011 или 2012 году планировала создать коалицию между партией коммунистов и демократической партией. Тогда демократическая партия, что называется, просто кинула Россию и пошла на сближение с Западом. Была не одна ситуация в истории отношений, когда демократическая партия показывала себя, как недобросовестного партнера», заявил он.