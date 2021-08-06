Телеграм: Лукашенко свел с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской

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В конце прошлой недели член олимпийской сборной Белоруссии Кристина Тимановская в соцсети раскритиковала тренерский штаб. Легкоатлетка рассказала, что должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Но спортсменку без ее согласия включили в состав эстафеты 4х400 метров, поскольку ее коллег, которые должны были бежать эту эстафету, отстранили от участия в Играх из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб. Тимановская публично возмутилась решением поставить ее на дистанцию, которую она никогда не бегала.



В воскресенье Олимпийский комитет Белоруссии снял Тимановскую с Игр и попытался отправить ее в Минск, но в аэропорту Токио спортсменка попросила помощи у полиции. Ее взяли под охрану, Международный олимпийский комитет начал проверку. Тимановская получила гуманитарную визу Польши и прилетела в Варшаву через Вену. Ее супруг, тренер Арсений Зданевич, выехал из Белоруссии на Украину.

Российский хоккеист Роман Людучин объясняет возмущение Тимановской с чисто спортивной точки зрения:

«Для далекого от спорта человека, наверное, может показаться это мелочью, подумаешь – "попросили" пробежать еще 1 дистанцию (хоть и не свою), но по факту – для того, чтобы выйти и пробежать эти 400 метров – люди готовятся годами, нельзя вот так просто выйти и на олимпийских играх "заодно" выполнить еще 1 дистанцию. Я никогда не лез в политику и старался всегда обходить эту тему стороной, но когда у вас организация на нулевом уровне, что настолько халатно относятся к подготовке на Олимпиаду, а после чего ваш спортсмен пытается сделать все – только лишь бы не вернуться домой, так как понимает, что его там ждет – это какой-то кошмар. В 21 веке такого просто не может быть, на примере той же России можно говорить что угодно, но я лично не могу представить, что аналогичная ситуация могла произойти у нас».

«Мюсли вслух» считают, что скандал спровоцировали белорусские спортивные чиновники:

«Именно из-за халатности руководства легкоатлетической команды Белоруссии, не озаботившихся выполнением нормативов по допинг-пробам, Тимановская оказалась в роли героя Высоцкого из "Песни о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную": "Я ж на длинной на дистанции помру – не охну. Пробегу, быть может, только первый круг – и сдохну!". Вот только тренеров эта правда никак не устраивала, и они постарались перевести ситуацию в политическую плоскость: отстранили спортсменку от соревнований, обвинили в подрыве духа команды и попытались вывезти в Минск. В итоге Тимановская оказалась в Польше, ее муж на Украине, сборная Белоруссия в эпицентре скандала – зато те самые тренеры в шоколаде. Никто не говорит о том, что они провалили подготовку команды – ведь они затаившегося врага разоблачили. Тимановская, кстати, надеется продолжить спортивную карьеру. Напрасно. Современный спорт уже давным-давно не соревнование личностей – это соревнование стран. Все завязано на федерации, национальные олимпийские комитеты и т.д. У Польши есть свои легкоатлеты, и Тимановская там лишняя».

Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что произошедшее многое говорит о репутации Белоруссии:

«Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности».

«Мышь в овощном» вспоминает другую гражданку Белоруссии с похожей фамилией:

«Если эту историю сейчас будут надувать, и Тимановская станет новым лицом сопротивления минской диктатуре, то это может привести к забавным последствиям для бывшего будущего президента Белоруссии, то есть Светланы Тихановской. Потому что когда есть сразу две дамы, которые находятся в новостях по схожим поводам, и их фамилии отличаются всего на одну букву – то путаница неизбежна».

«Пул N3» делает еще более интригующее предположение:

«Очевидно, что режим Лукашенко специально выбрал для скандала именно эту спортсменку, чтобы свести с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской. Часть гибридной войны против США».

