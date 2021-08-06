Телеграм: Лукашенко свел с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Белоруссия и ее спортсмены
В конце прошлой недели член олимпийской сборной Белоруссии Кристина Тимановская в соцсети раскритиковала тренерский штаб. Легкоатлетка рассказала, что должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Но спортсменку без ее согласия включили в состав эстафеты 4х400 метров, поскольку ее коллег, которые должны были бежать эту эстафету, отстранили от участия в Играх из-за отсутствия необходимого количества допинг-проб. Тимановская публично возмутилась решением поставить ее на дистанцию, которую она никогда не бегала.
В воскресенье Олимпийский комитет Белоруссии снял Тимановскую с Игр и попытался отправить ее в Минск, но в аэропорту Токио спортсменка попросила помощи у полиции. Ее взяли под охрану, Международный олимпийский комитет начал проверку. Тимановская получила гуманитарную визу Польши и прилетела в Варшаву через Вену. Ее супруг, тренер Арсений Зданевич, выехал из Белоруссии на Украину.
Российский хоккеист Роман Людучин объясняет возмущение Тимановской с чисто спортивной точки зрения:
«Для далекого от спорта человека, наверное, может показаться это мелочью, подумаешь – "попросили" пробежать еще 1 дистанцию (хоть и не свою), но по факту – для того, чтобы выйти и пробежать эти 400 метров – люди готовятся годами, нельзя вот так просто выйти и на олимпийских играх "заодно" выполнить еще 1 дистанцию. Я никогда не лез в политику и старался всегда обходить эту тему стороной, но когда у вас организация на нулевом уровне, что настолько халатно относятся к подготовке на Олимпиаду, а после чего ваш спортсмен пытается сделать все – только лишь бы не вернуться домой, так как понимает, что его там ждет – это какой-то кошмар. В 21 веке такого просто не может быть, на примере той же России можно говорить что угодно, но я лично не могу представить, что аналогичная ситуация могла произойти у нас».
«Мюсли вслух» считают, что скандал спровоцировали белорусские спортивные чиновники:
«Именно из-за халатности руководства легкоатлетической команды Белоруссии, не озаботившихся выполнением нормативов по допинг-пробам, Тимановская оказалась в роли героя Высоцкого из "Песни о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную": "Я ж на длинной на дистанции помру – не охну. Пробегу, быть может, только первый круг – и сдохну!". Вот только тренеров эта правда никак не устраивала, и они постарались перевести ситуацию в политическую плоскость: отстранили спортсменку от соревнований, обвинили в подрыве духа команды и попытались вывезти в Минск. В итоге Тимановская оказалась в Польше, ее муж на Украине, сборная Белоруссия в эпицентре скандала – зато те самые тренеры в шоколаде. Никто не говорит о том, что они провалили подготовку команды – ведь они затаившегося врага разоблачили. Тимановская, кстати, надеется продолжить спортивную карьеру. Напрасно. Современный спорт уже давным-давно не соревнование личностей – это соревнование стран. Все завязано на федерации, национальные олимпийские комитеты и т.д. У Польши есть свои легкоатлеты, и Тимановская там лишняя».
Белорусский политолог Артем Шрайбман считает, что произошедшее многое говорит о репутации Белоруссии:
«Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности».
«Мышь в овощном» вспоминает другую гражданку Белоруссии с похожей фамилией:
«Если эту историю сейчас будут надувать, и Тимановская станет новым лицом сопротивления минской диктатуре, то это может привести к забавным последствиям для бывшего будущего президента Белоруссии, то есть Светланы Тихановской. Потому что когда есть сразу две дамы, которые находятся в новостях по схожим поводам, и их фамилии отличаются всего на одну букву – то путаница неизбежна».
«Пул N3» делает еще более интригующее предположение:
«Очевидно, что режим Лукашенко специально выбрал для скандала именно эту спортсменку, чтобы свести с ума Байдена при попытке отличить Тимановскую от Тихановской. Часть гибридной войны против США».
ОБСЕ и наши выборы
В среду директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи сообщил, что организация не пришлет наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. БДИПЧ планировало направить в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдательских миссий. Москва из-за коронавирусных ограничений разрешила направить в общей сложности только 50 наблюдателей.
«Ыыху Москвы» объясняет логику БДИПЧ:
«Я когда впервые услышал аббревиатуру БДИПЧ, сразу вспомнил Полиграф Полиграфыча с его "абырвалгом". Но БДИПЧ не имеет отношения к рыбе. БДИПЧ это Бюро по демократическим институтам и правам человека. Одно из подразделений ОБСЕ. Так вот, бюро это решило не направлять наблюдателей на думские выборы в России. Почему? Да потому что потом будет легче орать, что нарушений было масса. А почему не поехали, спросят возопивших. А зачем ехать, если мы и так все знали наперед, ответят они. Но наблюдатели в Россию все равно приедут. И будет их намного больше чем на выборах в тех же Штатах. Но об этом БДИПЧ во время осенней истерики умолчит».
«Доктор прописал» подчеркивает, что Россия своих обязательств перед ОБСЕ не нарушила:
«Россия направила приглашение БДИПЧ для наблюдения за выборами, поскольку обязана это сделать как участница ОБСЕ. Но, как отмечал Сергей Лавров, это единственное обязательство. И нет обязательств по числу наблюдателей и срокам приглашения миссии».
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение БДИПЧ политически мотивированным:
«Бюро сознательно пошло на скандальный демарш, по всей видимости, в спекулятивных целях. Можем только сожалеть в связи с таким его решением. Однако отсутствие наблюдателей от ОБСЕ никак не повлияет на легитимность самих выборов и нового созыва Государственной Думы».
Адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что БДИПЧ пренебрежительно и даже враждебно относится к наблюдателям других миссий:
«Есть такая организация – Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). Когда я теперь слышу такие названия, то вспоминаю Оруэлла, который писал как раз про Англию, а совсем не про СССР, и в его романе "1984" всякая гадость имела замечательные, прекрасные названия. БДИПЧ ОБСЕ до сих пор полагает, что только они вправе решать, какие выборы у туземцев "демократичные", а какие нет. Соответственно наблюдатели от других организаций, например от ШОС или БРИКС, для них просто враги. Поэтому БДИПЧ ОБСЕ требует себе всю квоту международных наблюдателей на выборах в Госдуму, в противном случае угрожают не приехать вовсе. На мой взгляд, с таким тоталитарным подходом пусть не приезжают вовсе – очевидно, что их цель не свободные и демократические выборы в России, а продвижение чисто политических интересов. Да, кстати, тех, кто не приехал, в следующий раз могут и вовсе не пригласить».
«Темник» пишет о реакции России на решение БДИПЧ:
«Устами члена ЦИК Павла Андреева было высказано сожаление относительно подобного демарша. Однако, судя по всему, шанс передумать у Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ еще есть. Андреев дважды акцентировал внимание публики на том, что квоту БДИПЧ перераспределят между другими организациями, "если решение окончательное". То есть процедура формально еще не завершена и находится в стадии деклараций. Вместе с тем Андреев подчеркнул, что БДИПЧ была предложена максимальная квота в 50 человек. Этого количества наблюдателей вполне достаточно, если исходить из методики самой БДИПЧ, применявшейся в ходе других миссий в текущий пандемийный период. Вынужденно сдержанного в своих формулировках члена ЦИК в более откровенном ключе дополнил вице-спикер уходящего состава ГД Петр Толстой. Фактически последний обвинил БДИПЧ в шантаже и попытке стать определяющим международным наблюдателем на сентябрьском ЕДГ. Толстой сопоставил цифры: в США и Казахстан БДИПЧ направило по 20 наблюдателей. В Россию же заявка составила 500 человек. От этой диспропорции за версту отдает планами подготовить провокацию. И судя по последовавшему отказу от участия – так оно и есть».
Ходорковский и его ресурсы
Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки». Причиной стало то, что эти проекты являются информационными ресурсами структур Михаила Ходорковского – Open Russia Civic Movement и Open Russia, которые включены в список нежелательных организаций.
«Медиатехнолог» рад, что Ходорковского избавили от пустой траты денег:
«Если честно, то в какой-то степени мы рады за Ходорковского. Роскомнадзор, который разом заблокировал всю информационную и правозащитную экосистему Открытой России, избавили его от абсолютных пустых трат. Дело в том, что Михаила Борисовича все эти годы обманывали. Обманывала свора оппозиционных и медиапаразитов, которая тащила из беглого экс-олигарха остатки распиханных по западным банкам денег. Он же думал, что борется с кровавым режимом, формирует политическую повестку, создает независимое информационное пространство, но все это время он было жертвой шарлатанов. Открытка существует 7 лет, это несколько разнопрофильных организаций, в них приличный штат сотрудников и очень неплохие даже по московским меркам зарплаты, командировки, офисы, содержание сайтов, недешевые мероприятия. Это очень приличные деньги, эффект от которых примерно никакой».
«Железный Феликс» размышляет о будущем закрытых проектов:
«Судьба всех проектов незавидная. "Открытые медиа" уже схлопнулись, сообщив о своем закрытии – при этом сделав парадоксальное заявление, что получили от Ходорковского 5-летний грант, но при этом "никогда не работали с нежелательными структурами". Признание и отрицание в одном флаконе – с логикой эти ребята явно не дружат. С "Правозащитой Открытки" та же история – самоликвидировались, да еще и тележку свою невменозную почистили под корень. В "МБХ Медиа" пока бодрятся и вякают, что "их не запугать" – пособники беглого олигарха будут, как и навальнята, призывать своих пособников пользоваться способами обхода блокировок. Но это их не спасет – никакие VPN, прокси и плагины не помогут удержать подавляющую часть аудитории, доказано на практике. Ходорковский в такой ситуации не будет дальше кормить в Грузии всю эту ораву нахлебников – у ходорчат наступают не лучшие времена. Многим придется искать другую работу или каяться и проситься в RT. Так что ждем новых каминг-аутов».
«ФАРЕНГЕЙТ» комментирует пост «Открытых медиа» о том, что их заблокировали за критические публикации:
«Будьте осторожны, сегодня ожидаются обильные осадки в виде крокодильих слез либшизы в духе "их закрыли за критические взгляды". Только не надо путать понятие "критика" с целенаправленными попытками раздувания вражды в российском обществе».
«АДЕКВАТ» пишет о задачах информационных проектов Ходорковского:
«Глядя на беснования Ходора по случаю блокировки МБХ-медиа, я вспоминаю, как он сам совсем недавно образцово отличился в информпространстве, хоть сейчас на скрижали. Когда с месяц назад на Гаити президента то ли убили, то ли съели, то ли все сразу, Ходор обжег правдой: средняя зарплата на Гаити – 850 долларов, в России – 708. Цифра для Гаити в принципе даже похожа на правду, но с одной маленькой поправкой – в год, не в месяц. Ходор, нескрываемо мечтающий превратить Россию в Гаити, а самому заделаться туземным царьком, об этой малости, конечно, умолчал. Нельзя сказать, что ему поверили многие, но вопрос не в результате, а в методах, благо у "пастыря" и его стада (тут уже безо всяких кавычек) они одинаковы. Цель – шатать и разжигать, с прицелом, в идеале, на десуверенизацию страны и согласование белым господином собственной персоны на должность туземного царька. Средство – ложь до небес и провокации без стыда. Ровно поэтому, профилактики ради, очередные информпомойки на помойку и отправляются. Вопрос "почему только сейчас" следует считать вполне резонным».
«Вечерний пророк» комментирует реакцию КПРФ на блокировку сайтов:
«Коммунисты сегодня в один голос выражают слова сочувствия "Открытым медиа" и "МБХ Медиа" в связи со вчерашней блокировкой Роскомнадзором их сайтов и решением о самороспуске и закрытии. С учетом того, что Ходорковский продолжительное время спонсировал КПРФ и попытки партии перехватить протестную повестку, ничего удивительного в этом нет».
Президентский фонд и его миллионы
Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями «Круг добра», созданный в начале этого года по инициативе Владимира Путина, подписал договоры на поставку незарегистрированных в России препаратов «Карзиба» и «Золгенсма». «Карзиба» применяется для лечения нейробластомы, «Золгенсма» – для лечения спинальной мышечной атрофии.
«Без рецепта» считает деньги:
«"Круг добра" все же закупит Золгенсму от Novartis для терапии СМА первого типа. Вторым новым препаратом стал Карзиба от британской EUSA Pharma для лечения нейробластомы. Оба лекарства все еще не имеют регистрации в России. Общественники просили фонд купить Карзибу еще в апреле. Периодически его поставляла швейцарская FarmaMondo по заявкам от медучреждений. В прошлом году швейцарцы продали примерно 200 флаконов по цене 1,36 млн за флакон. Для полного выздоровления требуется курс из 15-25 инъекций, то есть от 20 до 34 млн рублей. Региональные бюджеты такие суммы потянуть не могут, поэтому обычно лекарство получения лекарства добивались через суд. Золгенсма требует только один укол, но цена на препарат астрономическая – $2,1 млн за флакон. В "Круге Добра" сумму сделки с Novartis не раскрывают, но заявляют о значительном снижении стоимости лекарства. Получить его смогут пациенты до двух лет, хотя производитель уже начал клинику у детей старше, так что показания могут быть расширены в будущем. Всего на закупки незарегистрированных заболеваний выделили 10,6 млрд рублей, из них 3,5 млрд пойдут на Карзибу. Остальное вполне могут потратить на Золгенсму, учитывая общественный резонанс вокруг нее».
Бюджет фонда формируется за счет повышения ставки налога на доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. В этой связи «Всевидящее око» сравнивает государство с Робином Гудом:
«Первое, что нужно знать о препаратах Золенгсма и Карзиба – это то, что они значительно повышают шансы на жизнь и здоровье маленьких пациентов со сложными заболеваниями. Которые без них – обречены в большинстве случаев. Второе, что нужно про них знать – это то, что они стоят очень, очень дорого. Таких денег нет у родителей больных детей. Такие суммы очень тяжело собирать НКО. То, что делает сейчас фонд "Круг добра", который будет закупать оба препарата – уникально. Детей с редкими болезнями, требующими дорогого лечения, будут обеспечивать лекарствами на деньги государства. А если точнее – на деньги богатейших наших граждан. Потому что, напомним, в фонд идут средства от повышенного налога на доходы. То бишь, наше государство тут работает, как заправский Робин Гуд. Это ли не прекрасно?»
«Женские "хитрости"» радуются, что в стране появилась организация, системно помогающая тем, кому тяжелее всего:
«Особенная мама особенного ребенка. Раньше это словосочетание звучало как приговор. Сейчас мамам малышей, которые родились не такими, как большинство, тоже не сладко, но шаг за шагом в мире выстраивается система помощи и поддержки и родителей, и деток. Одна из самых "крутых" российских организаций, которая занимается помощью семьям с особенными детьми, – фонд "Круг добра", созданный по инициативе президента. <…> Надежда – самый сильный мотиватор, очень ценно, что в стране появились те, кто помогает женщинам, которым очень тяжело, не только поддерживать эту надежду, но и воплощать желания в реальность. Не теряйте веру, девочки, все точно будет хорошо, мы узнавали».
«Родители и Дети. Психология отношений» отмечает, что «Круг добра» охватывает все больше семей:
«В перечне утвержденных заболеваний, с которыми работает фонд, уже 16 заболеваний, на лекарства направлено более 33 млрд рублей для полутора тысяч маленьких пациентов. Родителям особенных деток зачастую негде взять лишний рубль, поэтому помощь от "Круга добра" по закупке таких дорогостоящих препаратов просто неоценима».
Киргизия и ее президенты
Первый президент Киргизии Аскар Акаев (на фото) бежал из своей страны после революции 2005 года, находился там в розыске и все это время жил в Москве. На этой неделе он вернулся на родину вместе с сыном. В Бишкеке Акаева допросили по делу о коррупции при освоении золоторудного месторождения Кумтор, но не арестовали. Ожидается, что через неделю он вернется в Россию.
Акаев является фигурантом дела об освоении крупнейшего в Центральной Азии месторождения Кумтор. При Акаеве разработку месторождения отдали канадской компании, при этом тендер на разработку не проводили. В 2003 году доля Киргизии в совместной компании снизилась с 67% до 26%, следствие усматривает в этом признаки коррупции.
Авторы телеграм-каналов пытались понять, почему Акаев, 16 лет скрывавшийся от киргизских властей, вылетел в Бишкек: выдала ли его Россия, было ли это решение добровольным, грозил ли ему арест.
«Мейстер» отмечает, что о выдаче Акаева властями России речи быть не может:
«Комитет национальной безопасности Киргизии сообщил: экс-президент страны Аскар Акаев доставлен в Бишкек, его передали межведомственной следственной группе. Разумеется, в соцсетях сообщение было немедленно истолковано как "Россия выдала Акаева" (с 2005 года экс-глава Киргизии жил в Москве, преподавал в МГУ и НИУ ВШЭ). Похоже, неловкость ситуации ощутили и в Бишкеке. На лентах появились дополнения: Акаев сам вызвался приехать в страну и согласился сотрудничать со следствием, он прилетел в Бишкек рейсом "Аэрофлота" вместе с сыном Илимом. Вторая версия выглядит ничуть не менее логичной, чем интерпретация из соцсетей. Обвинения Акаева в коррупции при заключении генерального соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году и при реструктуризации генерального соглашения в 2003 году выглядят высосанными из пальца, так что возможно – экс-президент в самом деле захотел их опровергнуть. Российские официальные лица никак не комментировали информацию, не подтверждали и не опровергали выдачу Акаева киргизскому КНБ. Похоже, такой комментарий все же нужен».
«САЛАМ КЫРГЫЗСТАН» называет возвращение Акаева в Киргизию сенсацией:
«Акаев бежал 25 марта 2005 года через российскую авиабазу в Канте. Его судьба была решена после того, как зимой того года он заявил о том, что будущее Кыргызстана будет связано с Россией. За что проамериканские неправительственные организации и политики, преимущественно с Юга под руководством ныне покойного Усена Сыдыкова, Курманбека Бакиева и Омурбека Текебаева устроили первую революцию/переворот. <…> Акаев пытался въехать в страну на похороны близких ему людей, но всякий раз не решался, опасаясь ареста. И что стало причиной его храбрости в этот раз? Моральная усталость от пребывания вне родины? Желание доказать свою юридическую чистоту в рамках дела по "Кумтору"? Кто дал ему гарантии безопасности? Ведь его появление может сильно поколебать позиции целых кланов и политических группировок, так как он много чего знает».
«Дремучий охранитель» полагает, что поездка Акаева в Киргизию согласована с Москвой:
«Визит А. Акаева в Киргизию, в которой он не был с 2005 г., явно организован при поддержке России. И тут ключевой вопрос: а какой интерес у Москвы? Москва считает Киргизию зоной своего влияния, соответственно, это предполагает, что экономика Киргизии работает на ее благо и благо России, а не на благо Канады. Поэтому от национализации "Кумтора" может выиграть и Россия, для которой содержание Киргизии обходится недешево. Все действия президента этой страны Садыра Жапарова координируются Москвой, а их итогом будет укрепление экономической безопасности Евразийского экономического союза. Ведь "Кумтор" может разрабатываться российскими предпринимателями вместе с Киргизией. Канадцы здесь, собственно, и не нужны».
«Русский Демиург» описывает предполагаемый сценарий:
«Дело, скорее всего, в следующем. Киргизия с помощью России национализирует "Кумтор" у канадцев. Но для того чтобы все было правильно, все надо сделать по закону. Надо провести показательный процесс для мировой общественности с признанием вины ответственных, чтобы комар носа не подточил. Затем предприятие национализируется, российский инвестор входит в состав собственников, а Акаев с нар (домика в природном заповедника Ала-Арча – замечательные там места) возвращается к профессорской деятельности в Москве. И это правильно – золото должно работать в интересах Киргизии».
«338» рассуждает об Акаеве:
«Кто славит Акаева, тот не жил в 90-е или не наблюдал за тем, что творилось на постсоветском пространстве. Никаких реальных "прорывов" Киргизия в 90-е не сделала. Авторитет и образ Акаева как профессора-демократа также являлись искусственной конструкцией, и экс-первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Абсамат Масалиев мог уже в 94-м взять реванш – слишком высок был социальный запрос на коммунистический откат на фоне дикого рынка. А вот что двигало Киргизию к образу "азиатской Швейцарии" и побуждало другие страны ЦА равняться на Бишкек, то Акаев как раз мог бы рассказать. Именно в годы его президентства Киргизия стала "раем НКО" – Акаев знал это, но по многим причинам противодействовать не мог. На помощь Москвы тогда рассчитывать не мог. И при Бакиеве поддержка Москвы сильно терялась на фоне объятий Киргизии Западом. Но экс-президент жив, вот он, и готов разговаривать с киргизскими властями. Наверняка много интересного рассказал и в Москве».
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