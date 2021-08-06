«В поисках острокопытных». В Белоруссии рассказали о «лагере для политзаключенных»

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что власти Белоруссии, предположительно, возвели в часе езды от Минска лагерь для политзаключенных. Авторы материала ссылаются на показания местных жителей и видеозаписи. Между тем, прямых доказательств, что это именно «лагерь», у источников CNN в спецслужбах нет.

«Предположения эти возникли очень просто. В свое время нынешний замглавы МВД и командующий внутренними войсками Карпенков сказал, что во время событий годичной давности МВД готовилось к задержаниям участников беспорядков. Это могло быть большое количество людей, которых надо было где-то содержать, и готовились определенные площади для этого. Но, насколько я знаю, сейчас такой необходимости нет, надобность в подобных масштабных сооружениях отпала. И, наверное, речь идет о том, что в западных СМИ продолжают крутить эту информацию. Но об этом говорилось представителями МВД, и ничего в этом секретного не было. Сам посыл создан для того, чтобы напугать западного читателя и ввести его в заблуждение», - считает Алексей Дзермант.

Он признался, что не знает об объекте в поселке Новоколосово, на который указывает CNN, но уверен, что мест для «политзаключенных» в стране хватает.

«Конкретно про этот объект я не знаю, только вспоминаю заявление Карпенкова, что такое сооружение, возможно, должно было быть использовано, если бы количество задержанных в первые дни превысило допустимый уровень и не хватило бы мест в других изоляторах. Тогда было задержано около 7 тысяч человек. Но в итоге ничего такого не было. Если бы было, мы бы уже знали со свидетельств людей, которые там были, но ничего этого нет. Мест для содержания людей, которые осуждаются по статьям об участии в беспорядках, хватает, и нет необходимости вводить какие-то дополнительные объекты», - уверен Дзермант.

При этом он оценил количество фигурантов подобных дел в Белоруссии в 5 тысяч человек.

«Есть осужденные по статьям Уголовного кодекса, их нельзя считать политзаключенными. Это те, кто участвовал в беспорядках и получил за это какое-то наказание. Есть официальные цифры. Генпрокурор заявлял, что открыто около 4,5 тысяч уголовных дел, в которых около 5 тысяч фигурантов. Поэтому, мы можем говорить примерно о таких цифрах. При этом для тех, чьи дела имеют якобы политическую подоплеку, никаких специальных объектов нет. Они содержатся на тех же основаниях, что и все остальные», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживающий сейчас в другой стране, насчитал в Белоруссии около тысячи политзаключенных и допустил, что они окажутся в «концлагере».

«Один из соратников Лукашенко уже говорил по поводу подобного лагеря, он его назвал «лагерь для острокопытных». В прошлом году в Белоруссии «мелькал» объект подобного типа, но локация была немного другая. Белорусские власти еще в прошлом году озадачились необходимостью создания какого-то места, где можно «скапливать» активных участников протестов и летом держать их как скот на улице за колючей проволокой, давать какую-то еду и, возможно, привлекать к работам. То, что в Белоруссии подобный лагерь может появиться и начать функционировать, я совершенно не удивлюсь, учитывая масштаб арестов и количество политзаключенных, которых в стране уже около тысячи. Я предполагаю, что всех этих политзаключенных Лукашенко способен разместить в отдельном концлагере или бараках», - сказал Болкунец.

По его мнению, объект, который фигурирует в материал CNN, сейчас не функционирует, но может заработать.