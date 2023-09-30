Отец Маска назвал биографию сына неправдой и заготовкой для прессы
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что написанная Уолтером Айзексоном биография сына имеет множество ложных сведений, пишет Daily Mail.
По словам отца предпринимателя, эта биография больше похожа на заготовку для пьесы. Эррол рассказал, что направил электронное письмо автору биографии, в котором проинформировал его о том, что эта книга ялвяется неправдой.
Ранее стало известно, что в прошлом году Маск тайно отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку морскими беспилотниками на российский флот, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аварийно севший самолет под Новосибирском могут эвакуировать по замерзшему полю
- Отец Маска назвал биографию сына неправдой и заготовкой для прессы
- Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган»
- В Японии заканчиваются лекарства от кашля
- «Остановить Россию и заработать». В РФ ответили на стремление Киева и Вашингтона делать оружие
- Минэкономразвития РФ: объем торговли между Россией и Африкой вырос на 43%
- Десять детей пострадали от перцового баллончика в школе в подмосковном Клине
- Игорь Николаев сократит количество выступлений после операции
- ВСУ совершили почти 90 обстрелов Белгородской области
- В Липецке ввели режим ЧС после аварии на водоводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru