Отец Маска назвал биографию сына неправдой и заготовкой для прессы

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол заявил, что написанная Уолтером Айзексоном биография сына имеет множество ложных сведений, пишет Daily Mail.

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По словам отца предпринимателя, эта биография больше похожа на заготовку для пьесы. Эррол рассказал, что направил электронное письмо автору биографии, в котором проинформировал его о том, что эта книга ялвяется неправдой.

Ранее стало известно, что в прошлом году Маск тайно отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку морскими беспилотниками на российский флот, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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