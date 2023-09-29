Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу через 15 лет
Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, заявил американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск в соцсети Х.
Так он ответил на новость о том, что 15 лет назад ракета его компании Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.
Ранее стало известно, что в проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на госпрограмму «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда. В 2022 году по плану было выделено 210,22 млрд рублей. Глава Института космической политики Иван Моисеев отметил, что с таким финансированием Россия точно не сможет догнать Илона Маска, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru