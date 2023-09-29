Илон Маск заявил, что ждет на Марсе процветающую базу через 15 лет

Уже через 15 лет на Марсе будет процветающая база, заявил американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Так он ответил на новость о том, что 15 лет назад ракета его компании Falcon 1 стала первым частным космическим аппаратом на жидком топливе, который достиг орбиты Земли.