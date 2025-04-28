КНДР действовала в рамках СВО в соответствии с договором с Россией, поэтому Запад не сможет обвинить Пхеньян в нарушениях и ввести санкции, заявил НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Северная Корея официально подтвердила отправку войск в Россию, сообщает ЦТАК. Это произошло в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Агентство указывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении Вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в освобождения Курской области. Жебин рассказал, как это повлияет на международные отношения.