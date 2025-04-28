Как официальное участие КНДР в СВО скажется на переговорах с Трампом

Запад и Южная Корея попытаются обвинить КНДР в нарушении норм из-за участия в СВО, а Трамп только воспользуется этой ситуации для нормализации отношений с Пхеньяном, заявил НСН Александр Жебин.

КНДР действовала в рамках СВО в соответствии с договором с Россией, поэтому Запад не сможет обвинить Пхеньян в нарушениях и ввести санкции, заявил НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Северная Корея официально подтвердила отправку войск в Россию, сообщает ЦТАК. Это произошло в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Агентство указывает, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении Вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР, которые участвовали в освобождения Курской области. Жебин рассказал, как это повлияет на международные отношения.

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«Западные страны могут заговорить о нарушениях, они почему-то забывают, что сами посылают войска за границу без санкций Совета Безопасности. КНДР – это не их союзник, тут будут искать любую зацепку, чтобы попытаться как-то КНДР осудить. Но КНДР действовала в соответствии с договором между двумя странами. Запад может попытаться объявить новые санкции против КНДР, но они не могут пройти из-за позиции России и Китая», - пояснил он.

А Южная Корея вообще не имеет права осуждать северокорейцев за помощь России, добавил Жебин.

«Южная Корея уже заявляла на официальном уровне, что они в курсе, что северокорейские подразделения участвуют в СВО. Кроме слов осуждения, я думаю, ничего не может произойти. Южная Корея сама не имеет никакого морального права это осуждать. Южная Корея зверствовала во Вьетнаме, они помогали США в кровавой войне, которая получила всемирное осуждение. Также Южная Корея отправляла войска и в Ирак», - отметил Жебин.

Также, по его словам, эта ситуация может даже ускорить диалог между Трампом и КНДР.

«Что касается отношений США и КНДР, они могут измениться после этого в лучшую сторону. Трамп реалист, он понимает, что хочет договариваться с Северной Кореей. Там другая проблема... Американцам не уйти от признания того, что КНДР стала ядерной державой. КНДР не пойдет на отказ от ядерного оружия никогда. У Северной Кореи нет никакого доверия к долгосрочным обязательствам США, ядерное оружие – это страховка для обеспечения собственной безопасности. Американцам надо думать, как проглотить этот факт, а лозунг о денуклеаризации отложить. КНДР может пообещать, что не будет запускать и испытывать межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь Америки. Такая договоренность была с Трампом в период его первого срока, но Байден стал проводить крупные маневры рядом с КНДР», - добавил собеседник НСН.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США поддерживают каналы коммуникации с Северной Кореей. Глава государства допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым у него «отличные отношения», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
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