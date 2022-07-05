От Альп до Амстердама. Чем грозит Петербургу «идеальный шторм» ледников

Мировой океан в XXI веке может подняться на метр, однако Северную столицу должна защитить дамба, сказал в эфире НСН Андрей Киселев.

Таяние ледников в Альпах не скажется на глобальном климате, однако в перспективе проблемы могут возникнуть у Санкт-Петербурга и прибрежных территорий Финского залива, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

В минувшие выходные в Доломитовых Альпах сошла часть ледника с горы Мармолада, в результате чего погибли шесть туристов. Ученые опасаются, что лето 2022 года станет «идеальным штормом» для ледников: зима была малоснежной, а начало лета - очень жарким.

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«Таяние ледников в Альпах не скажется на глобальном климате. 90% льда на всей Земле сосредоточено в Антарктиде, еще 9% в Гренландии, а на весь остальной мир приходится 1%. Если говорить вообще о таянии ледников, это грозит подъемом уровня мирового океана. Этот процесс ускоряется: за весь прошлый век вода в мировом океане поднялась на 17 см, а в первом десятилетии этого века подъем составил 3,2 см. Это грозит маленьким островным государствам в океанах и низменным местам – таким, как Санкт-Петербург, Венеция, Голландия и Амстердам», - сказал Киселев.

По его словам, в XXI веке Петербург будет более-менее защищен, однако могут быть затоплены территории у Финского залива.

«Согласно взвешенным оценкам, за весь XXI век вода в мировом океане поднимается от 60 до 100 см. Если ориентироваться на эту цифру, то самому Петербургу мало что угрожает, поскольку там есть дамба. Сейчас она работает время от времени, а здесь ей, может быть, придется работать постоянно. При этом, если город более-менее защищен на обозримое будущее, то некоторые прибрежные зоны Финского залива, к сожалению, отойдут к воде», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В середине февраля сообщалось, что в Петербурге закрыли дамбу из-за повышения уровня воды в Неве и угрозы наводнения.

Прошлым летом серьезные наводнения были в Сочи, Ялте, Анапе и ряде других городов юга России. В июле 2021 года сильнейшие наводнения произошли и в Европе, в частности, в Германии жертвами стихии стали более 150 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеСанкт-Петербург
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