В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

По прогнозу вода может достичь критических отметок - 160-170 см. Наводнением считается уровень воды выше, чем 160 см над ординаром (уровнемер у Горного института).

В Петербурге ожидается непогода, в связи с чем власти объявили желтый уровень погодной опасности.

