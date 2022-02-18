В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
17 февраля 202223:47
Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (КЗС, дамба) закрыли в городе из-за угрозы повышения уровня воды в Неве. Об этом сообщает «Интерфакс».
По прогнозу вода может достичь критических отметок - 160-170 см. Наводнением считается уровень воды выше, чем 160 см над ординаром (уровнемер у Горного института).
В Петербурге ожидается непогода, в связи с чем власти объявили желтый уровень погодной опасности.
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17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru