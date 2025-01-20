Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль
20 января 202500:17
Три заложницы, которых освободило палестинское движение ХАМАС, прибыли на территорию Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.
Их сопровождали силы Армии обороны Израиля. Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху подтвердила передачу женщин и выразила намерение освободить оставшихся пленных у ХАМАС.
Ранее ХАМАС заявило о приверженности перемирию в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru