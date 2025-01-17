СМИ: Россиянин Труфанов попал в список подлежащих освобождению заложников ХАМАС
Россиянин Александр Труфанов вошел в список заложников, которых должны освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, утверждает The Times of Israel.
ХАМАС отпустит первых заложников уже в воскресенье — это 33 человека, включая женщин, детей и мужчин старше 50 лет, сообщает Reuters. Израиль в свою очередь выпустит всех палестинских женщин и детей младше 19 лет из своих тюрем.
Ожидается, что личности тех, кто должен вернуться, сообщат за 24 часа до каждого освобождения.
Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru