СМИ: Россиянин Труфанов попал в список подлежащих освобождению заложников ХАМАС

ХАМАС отпустит первых заложников уже в воскресенье — это 33 человека, включая женщин, детей и мужчин старше 50 лет, сообщает Reuters. Израиль в свою очередь выпустит всех палестинских женщин и детей младше 19 лет из своих тюрем.



Ожидается, что личности тех, кто должен вернуться, сообщат за 24 часа до каждого освобождения.



Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе, напоминает «Радиоточка НСН».

