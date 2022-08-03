В МИД заявили о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада

Дробинин отметил, что в течение тридцати лет Москва «в целом конструктивно, хотя и небеспроблемно» сотрудничала с западными партнерами, однако этому пришел конец. По словам дипломата, сейчас России представилась возможность избавиться от иллюзий и выйти «за рамки парадигмы "дружественного поглощения».

Глава департамента МИД подчеркнул, что отношения РФ со странами Северной Америки и Европы не вернутся к ситуации «до 24 февраля».

«Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США. Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента», — указал Дробинин.

