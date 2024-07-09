«Организованные кучки»: В Грузии опровергли наличие реальных волнений в обществе

Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов, заявили в Службе внешней разведке России. Так, Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в ее основу лягут обвинения России во всех бедах Грузии, отмечает ведомство. Оппозиционным силам в Грузии уже дана команда к планированию протестов в стране. Мамрадзе отметил, что Россию обязательно притянут к грузинским выборам.

«Москва уже притянута в самом «маразматическом» виде. Как уже ее притянули с принятием в Грузии закона об иноагентах, когда там заявили, что "пророссийское правительство Грузии" приняло этот закон по указке Москвы», - подытожил он.

Мамрадзе добавил, что при проведении выборов в Грузии возможна дезинформация.

«Влиятельные круги Запада, в том числе через заключенного в клинике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, будут стараться вбросить в информационную повестку то, что выборы в Грузии фальсифицированы. Поэтому буквально на следующий день после выборов будет заявлено, что правящая партия «Грузинская мечта» присвоила себе власть, фальсифицировала выборы и действует незаконно. Это будут заявлять как европейские представители, так и представители Соединенных Штатов. Возможно, будет разная дезинформация с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», когда в СМИ распространялись фейки о том, что полиция «зверски расправилась с демонстрантами», - предположил он.

Мамрадзе напомнил о ситуации 1 мая 2024 года, когда протестующие хорошо экипированные молодые люди стали брать штурмом грузинский парламент на фоне рассмотрения закона об иностранных агентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»).