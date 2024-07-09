«Организованные кучки»: В Грузии опровергли наличие реальных волнений в обществе

Россию уже втянули в предстоящие парламентские выборы Грузии самым «маразматическим» образом, заявил грузинский политолог Петр Мамрадзе.

Протесты и волнения в Грузии в случае победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, а также впутывание в ситуацию Москвы будут искусственные, так как в самом обществе нет противоречивых настроений. Об этом НСН заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.

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Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов, заявили в Службе внешней разведке России. Так, Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в ее основу лягут обвинения России во всех бедах Грузии, отмечает ведомство. Оппозиционным силам в Грузии уже дана команда к планированию протестов в стране. Мамрадзе отметил, что Россию обязательно притянут к грузинским выборам.

«Москва уже притянута в самом «маразматическом» виде. Как уже ее притянули с принятием в Грузии закона об иноагентах, когда там заявили, что "пророссийское правительство Грузии" приняло этот закон по указке Москвы», - подытожил он.

Мамрадзе добавил, что при проведении выборов в Грузии возможна дезинформация.

«Влиятельные круги Запада, в том числе через заключенного в клинике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, будут стараться вбросить в информационную повестку то, что выборы в Грузии фальсифицированы. Поэтому буквально на следующий день после выборов будет заявлено, что правящая партия «Грузинская мечта» присвоила себе власть, фальсифицировала выборы и действует незаконно. Это будут заявлять как европейские представители, так и представители Соединенных Штатов. Возможно, будет разная дезинформация с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», когда в СМИ распространялись фейки о том, что полиция «зверски расправилась с демонстрантами», - предположил он.

Мамрадзе напомнил о ситуации 1 мая 2024 года, когда протестующие хорошо экипированные молодые люди стали брать штурмом грузинский парламент на фоне рассмотрения закона об иностранных агентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»).

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При этом политолог также отметил, что не наблюдает противоречий в грузинском обществе.

«Я не вижу противоречивых настроений. Все демонстрации, которые проводились в последнее время, не были общенародным движением, а малой организованной кучкой. Так, все люди, которые вышли 17 мая 2024 года на шествие по случаю праздника «День святости семьи», а было более миллиона человек, будут голосовать за партию «Грузинская мечта». Но для Запада этих людей как бы не существует», - пояснил он.

Праздник, который вспомнил политолог, начали отмечать в Грузии после 17 мая 2013 года. Тогда группа ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) собралась, чтобы отметить Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, однако подверглась нападению и была разогнана. Тогда 17 мая 2014 года патриарх Грузинской православной церкви Илия II объявил этот день «Днем святости семьи».

Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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