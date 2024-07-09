«Организованные кучки»: В Грузии опровергли наличие реальных волнений в обществе
Россию уже втянули в предстоящие парламентские выборы Грузии самым «маразматическим» образом, заявил грузинский политолог Петр Мамрадзе.
Протесты и волнения в Грузии в случае победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах, а также впутывание в ситуацию Москвы будут искусственные, так как в самом обществе нет противоречивых настроений. Об этом НСН заявил глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе.
Вашингтон настроен добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов, заявили в Службе внешней разведке России. Так, Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта», в ее основу лягут обвинения России во всех бедах Грузии, отмечает ведомство. Оппозиционным силам в Грузии уже дана команда к планированию протестов в стране. Мамрадзе отметил, что Россию обязательно притянут к грузинским выборам.
«Москва уже притянута в самом «маразматическом» виде. Как уже ее притянули с принятием в Грузии закона об иноагентах, когда там заявили, что "пророссийское правительство Грузии" приняло этот закон по указке Москвы», - подытожил он.
Мамрадзе добавил, что при проведении выборов в Грузии возможна дезинформация.
«Влиятельные круги Запада, в том числе через заключенного в клинике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, будут стараться вбросить в информационную повестку то, что выборы в Грузии фальсифицированы. Поэтому буквально на следующий день после выборов будет заявлено, что правящая партия «Грузинская мечта» присвоила себе власть, фальсифицировала выборы и действует незаконно. Это будут заявлять как европейские представители, так и представители Соединенных Штатов. Возможно, будет разная дезинформация с принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», когда в СМИ распространялись фейки о том, что полиция «зверски расправилась с демонстрантами», - предположил он.
Мамрадзе напомнил о ситуации 1 мая 2024 года, когда протестующие хорошо экипированные молодые люди стали брать штурмом грузинский парламент на фоне рассмотрения закона об иностранных агентах (закон «О прозрачности иностранного влияния»).
При этом политолог также отметил, что не наблюдает противоречий в грузинском обществе.
«Я не вижу противоречивых настроений. Все демонстрации, которые проводились в последнее время, не были общенародным движением, а малой организованной кучкой. Так, все люди, которые вышли 17 мая 2024 года на шествие по случаю праздника «День святости семьи», а было более миллиона человек, будут голосовать за партию «Грузинская мечта». Но для Запада этих людей как бы не существует», - пояснил он.
Праздник, который вспомнил политолог, начали отмечать в Грузии после 17 мая 2013 года. Тогда группа ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) собралась, чтобы отметить Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, однако подверглась нападению и была разогнана. Тогда 17 мая 2014 года патриарх Грузинской православной церкви Илия II объявил этот день «Днем святости семьи».
Ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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