США отменили военные учения с Грузией на период пересмотра отношений

США приняли решение отложить совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром отношений между двумя странами, сообщили в Пентагоне.

В заявлении указано, что США начали всесторонний пересмотр своих двусторонних отношений с Грузией, в связи с чем военные учения Noble Partner будут отложены на неопределенный срок.

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Учения планировались 25 июля — 6 августа, отмечает газета «Известия». Пентагон объяснил, что решение было принято из-за «ложных обвинений» со стороны правительства Грузии.

Тбилиси утверждает, что США и другие западные страны оказывали давление с тем, чтобы открыть второй фронт против России и были замешаны в двух попытках государственного переворота против действующей власти, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:Военные УченияГрузияСША

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