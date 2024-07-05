США отменили военные учения с Грузией на период пересмотра отношений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал работать и далее с Россией и Украиной над достижением мира Эстония введет полный досмотр пересекающих границу с Россией грузов США отложили совместные военные учения с Грузией Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новых министров иностранных дел и обороны Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ На Волге и Байкале внепланово проверят все очистные сооружения