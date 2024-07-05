США отменили военные учения с Грузией на период пересмотра отношений
США приняли решение отложить совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром отношений между двумя странами, сообщили в Пентагоне.
В заявлении указано, что США начали всесторонний пересмотр своих двусторонних отношений с Грузией, в связи с чем военные учения Noble Partner будут отложены на неопределенный срок.
Учения планировались 25 июля — 6 августа, отмечает газета «Известия». Пентагон объяснил, что решение было принято из-за «ложных обвинений» со стороны правительства Грузии.
Тбилиси утверждает, что США и другие западные страны оказывали давление с тем, чтобы открыть второй фронт против России и были замешаны в двух попытках государственного переворота против действующей власти, передает «Радиоточка НСН».
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