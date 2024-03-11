Орбан: Трамп обещал не финансировать Украину в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп обещал, что не будет давать деньги Киеву, если снова станет главой государства, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится, сообщил телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, партия Трампа препятствует, «когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки [не выделит]. И тогда эта война закончится», — указал глава венгерского правительства.

15 марта Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики встретились в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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