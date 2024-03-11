Орбан: Трамп обещал не финансировать Украину в случае победы на выборах

По его словам, партия Трампа препятствует, «когда демократы хотят отправить деньги на войну. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки [не выделит]. И тогда эта война закончится», — указал глава венгерского правительства.

15 марта Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики встретились в имении Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

