Трамп встретился с Орбаном в США
Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба бывшего американского лидера.
Политики встретились в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
«Трамп и Орбан... обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации», — указали в пресс-службе.
Ранее президент США Джо Байден раскритиковал планы Трампа о встрече с Орбаном. Как отмечал глава государства, премьер Венгрии выступает против демократии и «ищет диктатуры».
Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заинтересована в победе Дональда Трампа на следующих выборах президента США.
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