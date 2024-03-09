Трамп встретился с Орбаном в США

Экс-президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба бывшего американского лидера.

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«Трамп и Орбан... обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации», — указали в пресс-службе.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал планы Трампа о встрече с Орбаном. Как отмечал глава государства, премьер Венгрии выступает против демократии и «ищет диктатуры».

Между тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заинтересована в победе Дональда Трампа на следующих выборах президента США.

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ФОТО: AP / ТАСС
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