Орбан: Неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам, что позиция Евросоюза по финансированию Украины основана на моральной оценке ситуации, которая, по его мнению, неочевидна.

Убрать Орбана? Как ЕС отомстит Венгрии за отказ выдать Украине кредит

По его словам, неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине. Премьер-министр раскритиковал распространённое в Западной Европе мнение, будто помощь Киеву для ЕС бесплатна, поскольку все расходы будто бы возместит Россия.

Орбан отметил, что реальную цену платят европейские налогоплательщики.

Ранее политик объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
