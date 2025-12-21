Орбан: Неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил журналистам, что позиция Евросоюза по финансированию Украины основана на моральной оценке ситуации, которая, по его мнению, неочевидна.
По его словам, неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине. Премьер-министр раскритиковал распространённое в Западной Европе мнение, будто помощь Киеву для ЕС бесплатна, поскольку все расходы будто бы возместит Россия.
Орбан отметил, что реальную цену платят европейские налогоплательщики.
Ранее политик объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мерц оказался в изоляции из-за позиции по активам России
- Орбан: Неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
- Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной у россиян в 2025 году
- В СК назвали причиной взрыва в Химках детонацию пиротехнического устройства
- СМИ: Большинство из 500 выпускаемых в год фильмов в России не доходит до зрителя
- В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной
- В Подмосковье в результате взрыва неизвестного устройства погиб подросток
- Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак в 2025 году
- В России с 2026 года появятся новые профессии и должности
- Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru