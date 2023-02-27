Глава МИД Венгрии назвал взрывы на «Северных потоках» терактом
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедшие в сентябре 2022 года, должны расцениваться как теракт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
По словам министра, инциденты на трубопроводах «скандальны».
«Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — подчеркнул Сийярто.
Глава венгерского МИД указал, что подобное нападение должно рассматриваться как теракт, и Будапешт поддерживает «структурированное и подробное» расследование ЧП, пишет Ura.ru. Венгрия выступает за все виды разбирательств, которые позволили бы установить причастных.
Сийярто подчеркнул, что ООН должна предоставить механизм расследования диверсий на «Северных потоках», пишет «Свободная пресса». Организация могла бы стать площадкой для такого расследования.
«ООН должна играть здесь более значительную роль. Потому что ООН — это своего рода крайняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия», — считает министр.
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