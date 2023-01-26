Будапешт обвинил Украину в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о гибели закарпатских венгров, попавших под мобилизацию на Украине.
«Наряду с украинцами погибают и венгры... Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», - сказал Сийярто.
По данным венгерских СМИ, в Закарпатье сейчас проходит самая масштабная мобилизация с начала спецоперации.
Ранее Венгрия выступила против десятого пакета антироссийских санкций Евросоюза.
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