Орбан объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт мог заблокировать решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита, однако отказался от этого шага, чтобы избежать давления со стороны крупнейших стран ЕС. По его словам, Венгрия ограничилась тем, что не стала участвовать в обеспечении займа.

Речь идет о решении саммита ЕС, который завершился в ночь на пятницу в Брюсселе. Лидеры стран союза договорились временно отказаться от идеи изъятия замороженных российских активов и согласовали предоставление Украине кредита на €90 миллиардов за счет средств общего бюджета ЕС. При этом Венгрия, Словакия и Чехия, как сообщалось, не участвуют в обеспечении этого кредита.