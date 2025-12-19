Орбан объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт мог заблокировать решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита, однако отказался от этого шага, чтобы избежать давления со стороны крупнейших стран ЕС. По его словам, Венгрия ограничилась тем, что не стала участвовать в обеспечении займа.
Речь идет о решении саммита ЕС, который завершился в ночь на пятницу в Брюсселе. Лидеры стран союза договорились временно отказаться от идеи изъятия замороженных российских активов и согласовали предоставление Украине кредита на €90 миллиардов за счет средств общего бюджета ЕС. При этом Венгрия, Словакия и Чехия, как сообщалось, не участвуют в обеспечении этого кредита.
Орбан отметил, что для оформления совместного займа требуется изменение бюджета ЕС, которое возможно только при единогласной поддержке. Он рассказал, что обсуждал ситуацию с лидерами ключевых стран союза и пришел к выводу, что формальное использование права вето привело бы к жесткому политическому давлению на Будапешт со стороны Германии, Франции и Италии.
По словам венгерского премьера, отказ от участия в общем кредите стал для Венгрии «меньшей целью», поскольку страна не готова к конфронтации с ведущими государствами ЕС, которые поддерживают продолжение военной помощи Украине. Он также заявил, что финансовую нагрузку по возврату кредита в итоге понесут будущие поколения стран ЕС, так как, по его оценке, Украина не сможет вернуть полученные средства, передает «Радиоточка НСН».
