Депутат Говырин: Пособие по беременности и родам увеличится до 125 тыс. рублей
14 декабря 202506:32
Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») назвал ориентировочные размеры пособий для будущих мам в 2026 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, стандартная выплата по беременности и родам составит порядка 125 тысяч рублей. В случае многоплодной беременности будущая мама сможет получить около 172 тысяч рублей.
Ранее в Госдуме заявили, что максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
