Депутат Говырин: Пособие по беременности и родам увеличится до 125 тыс. рублей

По его словам, стандартная выплата по беременности и родам составит порядка 125 тысяч рублей. В случае многоплодной беременности будущая мама сможет получить около 172 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

