Лавров: Москва видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на угрозы милитаризации Балкан.
Глава российского МИДа заявил сербской газете «Политика», что Запад, игнорируя резолюцию СБ ООН 1244, поощряет действия властей Приштины, подрывающие территориальную целостность Сербии. Это включает создание так называемой «армии Косово» и вовлечение края в военные альянсы.
Дипломат отметил, что такие шаги представляют собой опасную тенденцию к изменению баланса сил в регионе и прямое нарушение военных и стабилизационных аспектов Дейтонских договорённостей.
Ранее в Сербии объяснили отключение электричества на Балканах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
