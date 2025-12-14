Лавров: Москва видит опасные тенденции наращивания военного потенциала на Балканах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на угрозы милитаризации Балкан.

Предадут Россию? Сербии предрекли союз с Украиной

Глава российского МИДа заявил сербской газете «Политика», что Запад, игнорируя резолюцию СБ ООН 1244, поощряет действия властей Приштины, подрывающие территориальную целостность Сербии. Это включает создание так называемой «армии Косово» и вовлечение края в военные альянсы.

Дипломат отметил, что такие шаги представляют собой опасную тенденцию к изменению баланса сил в регионе и прямое нарушение военных и стабилизационных аспектов Дейтонских договорённостей.

Ранее в Сербии объяснили отключение электричества на Балканах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

